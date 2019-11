Processo Cucchi: domani la sentenza. Ore di attesa per il carabiniere molisano

Nelle prossime ore il giudice si pronuncerà sul presunto pestaggio nei confronti del giovane. Tra gli imputati anche Alessio Di Bernardo, di Sesto Campano.

SESTO CAMPANO. Domani, 14 novembre, sarà il giorno della verità per il caso Cucchi, il giovane morto il 22 ottobre 2009 mentre era in regime di custodia cautelare. La prima Corte d’Assise, presieduta da Vincenzo Capozza, nell’aula bunker del carcere romano di Rebibbia, pronuncerà la sentenza nei confronti di cinque carabinieri per i quali il pubblico Giovanni Musarò ha chiesto la condanna. Tra questi vi è anche Alessio Di Bernando, carabinieri originario di Sesto Campano. Il militare, insieme al suo collega, Raffaele D’Alessandro è stato accusato di omicidio preterintenzionale e abuso d’autorità. Reati per cui il pm ha chiesto 18 anni di reclusione ciascuno. Per il carabiniere Francesco Tedesco, imputato e denunciante dei colleghi, il pm ha chiesto l’assoluzione dall’omicidio preterintenzionale e tre anni e mezzo di reclusione per l’accusa di falso. Otto anni di reclusione per falso sono stati richiesti per il maresciallo Roberto Mandolini; mentre per l’ulteriore imputazione di calunnia, contestata al carabiniere Vincenzo Nicolardi e ai colleghi Tedesco e Mandolini, il pm ha sollecitato una sentenza di non procedibilità per prescrizione del reato. La sentenza che domani il giudice pronuncerà riguarderà il pestaggio che Cucchi avrebbe subito la notte del suo arresto avvenuto a Roma, tanto violento da portarlo una settimana dopo alla morte. Stefano Cucchi aveva 31 anni ed era stato fermato dai carabinieri perché trovato in possesso di droga. Dopo la sua morte ha avuto inizio un lungo iter giudiziario che domani avrà una delle giornate più decisive per far luce sulla vicenda.