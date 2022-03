Processo bancarotta fraudolenta Ittierre, ridotta in appello pena a Perna. Assolto Negro

Consistente sconto di pena in Corte d’Appello, a Campobasso, per Tonino Perna, ex presidente Ittierre, alla sbarra con l’ex amministratore delegato Maurizio Negro.

La difesa è riuscita a smontare i capi d’accusa su Ittierre e, alla fine, c’è stata la condanna a soli due anni e sei mesi, per due capi d’accusa relativi alla società P.A. In primo grado, Tonino Perna era stato condannato a sette anni. In pratica una riduzione di ben quattro anni e mezzo.

Marco Franco, difensore di Perna, si è detto fiducioso nella Cassazione, per arrivare così al totale proscioglimento dell’ex presidente dell’Ittierre. Assolto invece da ogni capo d’accusa Maurizio Negro, ex amministratore delegato Ittierre, che era stato condannato a sei anni in primo grado.

Riduzioni di pena anche per gli altri tre imputati, Giorgio Bassi, undici mesi, Andrea Manghi e Franco Orlandi due anni.

Per tutti attenuanti generiche e niente aggravanti. Il difensore del Cavalier Perna, già quando commentò la prima dura sentenza del tribunale di Isernia, sottolineò come, a parte l’entità della pena, che non trovava alcuna giustificazione, ancora una volta laddove l’impianto accusatorio iniziale si confronta con un giudice di merito viene puntualmente demolito.

Infatti Tonino Perna, in primo grado, già era stato assolto da ben otto capi di imputazione.