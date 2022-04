Processione Venerdì Santo, strade chiuse e spostamenti in auto ridotti

La tradizionale Processione del Venerdì Santo di oggi 15 aprile, la cui uscita è prevista per le ore18.00 dalla Chiesa di Santa Maria della Croce, toccherà le seguenti strade cittadine: Via Santa Maria della Croce, Via Marconi, Via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, Via Ziccardi, Salita San Paolo, Salita Santa Maria Maggiore, Via Chiarizia, Via Cannavina, Via Ferrari, Piazza Battisti, Via Mazzini, Via Umberto I, Piazza Cuoco, Via Cavour, Corso Bucci, Piazza D’Ovidio, Piazza V. Emanuele II, Viale Elena, Via Scatolone, Piazza della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Pepe, Via Marconi, Via Santa Maria della Croce.

Per permettere l’ordinato svolgimento dell’evento e tutelare la pubblica incolumità, si è ravvisata la necessità di sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli sulle strade e tratti di esse interessati dalla Processione, attraverso l’ordinanza predisposta dal dirigente e comandante della Polizia Locale, Luigi Greco.

Si auspica la massima collaborazione con il personale della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato che saranno impiegate sul territorio, in modo che si possano evitare situazioni di criticità legate alla circolazione.

L’invito è quello di spostarsi esclusivamente a piedi, oppure utilizzare i mezzi pubblici, e comunque evitare di avvicinarsi alle zone centrali dove il traffico, ed ancor più la sosta, sarà inibita per buona parte della giornata.

Per tutti gli spostamenti in ingresso verso il centro città e in uscita, il consiglio è quello di utilizzare le tangenziali, mentre la circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade interessate all’evento saranno disciplinate così come dettagliato nell’ordinanza n. 52-2022.