Procede la campagna vaccinale al PalaUniMol: lunedì 8 marzo la conferenza di presentazione

Prosegue al PalaUniMol la somministrazione dei vaccini. Università degli Studi del Molise, Regione Molise e ASReM insieme per la campagna vaccinale secondo il piano nazionale che inserisce, in questa fase, il mondo della scuola e dell’università. Lunedì 8 marzo, ore 11.00, al PalaUniMol, la conferenza di presentazione alla presenza del Rettore, Prof. Luca Brunese, e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Dott.ssa Anna Paola Sabatini. In questo fine settimana poi, il PalaUniMol sarà a totale ed esclusiva disponibilità del personale assistenziale e dell’equipe vaccinale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, che curerà la gestione e l’organizzazione della somministrazione del vaccino.