Problematica mascherine, la precisazione di Federfarma Molise

I componenti del consiglio direttivo di Federfarma Molise, riunito in videoconferenza in maniera permanente, viste le ultime notizie sulla problematica mascherine, non condividendo ciò che i media stanno portando avanti in maniera molto faziosa e poco realistica decidono di donare, e di invitare tutti gli associati a donare, le mascherine chirurgiche che sono presenti attualmente in farmacia ad associazioni meritevoli dei propri comuni o al comune stesso.

Nel contempo, lo stesso direttivo regionale di Federfarma Molise, esprime la volontà e la disponibilità alla distribuzione sistematica delle mascherine senza appannaggio o remunerazione, quindi in forma totalmente gratuita, mascherine che la Protezione Civile vorrà fornire alla popolazione, in un territorio difficile orograficamente, ma con la presenza delle farmacie che con la loro capillarità, specialmente quelle rurali, sono spesso unico presidio sanitario nei piccolissimi borghi collinari e montani.

Avendo dimostrato anche in questa emergenza, e non solo in questa, di essere sempre pronte e reattive nel rispondere alle richieste sia della popolazione sia della parte pubblica, mai facendo pesare la loro indispensabile utilità per la salute ed il benessere della popolazione.