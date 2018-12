Problema botti di capodanno a Campomarino: esplode un petardo, danneggiato portone

Capodanno è sempre stato sinonimo anche di “botti”. Dalle più innocue stelline ai petardi di varie dimensioni e pericolosità, dalle così dette miccette ai bengala. La lista dei giochi pirotecnici, tipici della notte di San Silvestro è assai lunga. Ma questi, che all’apparenza possono sembrare innocui fuochi artificiali, possono essere in realtà, veramente molto pericolosi. Ne sanno qualcosa alcuni residenti di Campomarino, che nella notte tra sabato e domenica hanno subito loro malgrado le conseguenze di chi si è divertito a sparare grossi petardi, che hanno finito per danneggiare alcune abitazioni e non solo. A denunciare il tutto l’attento consigliere Luigi Romano, che nelle ore successive ha pubblicato le foto di quanto accaduto. «Da più parti questa notte, sono stati esplosi grossi petardi, spaventando tanta gente in più zone di Campomarino e spaventando tanti animali domestici. Poi addirittura un grosso petardo è stato fatto esplodere nelle vicinanze di una abitazione in via Risorgimento, provocando seri danni al portone d’ingresso. Inoltre, l’esplosione, ha fatto saltare il citofono ed aprire gli sportelli del gas anche dell’abitazione vicina. Chiamarlo scherzo, lo reputo molto riduttivo, perché sono stati provocati oltre allo spavento, dei danni materiali che racchiudo in queste immagini scattate in mattinata». L’episodio non è passato inosservato. «Capisco il desiderio di divertirsi, ma il divertimento non deve creare problemi ad una intera comunità. Attenti ragazzi, perché sono intervenuti i Carabinieri e ci sono indagini in corso, queste “ragazzate” (se vogliamo definirle così), potrebbero costarvi molto care».