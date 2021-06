Pro Loco, “patrimonio economico, culturale e sociale del Molise da riprendere”

«Vogliamo riprenderci tutto quello che il Covid-19 ci ha tolto dall’anno scorso. Vogliamo riprendere le tradizioni locali, l’organizzazione di sagre di qualità, i festival del folklore, le rappresentazioni teatrali gli eventi legati al Natale e rianimare e rivitalizzare i nostri amati borghi».

Queste parole, pronunciate con evidente sentimento da Simone Di Paolo, Presidente dell’UNPLI Molise (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), hanno caratterizzato l’Assemblea Regionale delle Pro Loco Molisane che si è tenuta a Fossalto alla presenza del Sindaco Saverio Nonno.

«In Molise contiamo 75 Pro Loco iscritte all’UNPLI – ha voluto precisare il Presidente Di Paolo – con una stima di circa 4 mila volontari che durante tutto l’anno rendono suggestivi i nostri piccoli borghi, li presidiano, li custodiscono e li difendono. Siamo l’anima del territorio, le cosiddette sentinelle dei nostri borghi».

Nel corso dell’Assemblea, dopo l’approvazione dei bilanci, quello consuntivo e quello di previsione, avvenuta all’unanimità, il Presidente ha richiamato l’attenzione dei presenti sull’organizzazione della imminente Giornata Nazionale delle Pro Loco, alla quale hanno deciso di aderire già 5 delle Pro Loco molisane, e su argomenti molto reali, che in molti casi condizionano la vita stessa delle Pro Loco, e che vengono gestiti, studiati e aggiornati di volta in volta dai membri del Consiglio direttivo regionale. A questo proposito ciascuno dei responsabili ha tenuto una breve relazione all’Assemblea sul tema di propria competenza. Simone Marucci ha affrontato il tema delle sagre di qualità; Andrea Cinocca ha illustrato l’esigenza della progettazione ogni volta che ci si rivolge alle istituzioni; Silvio Cinquino ha dato suggerimenti sull’utilizzo dei social; il Vicepresidente dell’Associazione, Michele Colavecchio, ha affrontato il tema del tesseramento e dei benefici che ne possono ricavare le singole Pro Loco; Luciano Calignano ha spiegato il modo giusto per affrontare i problemi legati alla SIAE e all’appropriato utilizzo delle convenzioni; Michele Di Ridolfo ha parlato dei problemi assicurativi quando si devono gestire gli eventi.

Infine è intervenuto il Consigliere Nazionale, Marina Paglione, che ha espresso ammirazione perché in tutta Italia, anche in Molise, nell’ultimo anno, a causa del covid-19, «le Pro Loco da organismi di “animazione” territoriale si sono trasformate spontaneamente in dispensatori di “assistenza” territoriale». Marina Paglione ha poi informato i rappresentati delle Pro Loco molisane che l’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e l’UNPLI stanno per stilare un protocollo d’intesa allo scopo di “far conoscere l’Italia agli italiani”. «Noi abbiamo l’obbligo – ha aggiunto Marina Paglione – di far conoscere il Molise ai Molisani». Infine ha comunicato all’Assemblea che il Consiglio Nazionale dell’UNPLI è fortemente impegnato a rendere noto all’opinione pubblica tutto il lavoro che svolgono ogni anno le Pro Loco in modo spontaneo e senza interesse di guadagno. In estrema sintesi queste nel 2018, secondo i risultati di uno studio condotto dalla prestigiosa Camera di Commercio di Mestre, hanno messo in moto un movimento economico pari a 2 miliardi e 100 milioni di euro creando lavoro per 10.500 persone, con una ricaduta sociale importante. «Le Pro Loco sono un formidabile patrimonio economico, oltre che culturale e sociale, del Molise e dell’Italia tutta». Ha concluso il Presidente Di Paolo.