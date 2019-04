CAMPOBASSO

Erano le 21 circa di questa sera (martedì 9 aprile) quando i locali dello stabile del punto vendita “Acqua & Sapone”, situato in via IV Novembre a Campobasso, hanno iniziato improvvisamente a riempirsi di fumo. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente. Sconosciute, al momento, le cause che hanno innescato il principio di incendio. Vista l’ora tarda il punto vendita era già chiuso.

AGGIORNAMENTI

(Ore 22,30) Secondo quanto si apprende dai Vigili del Fuoco sembra si sia trattato di un falso allarme. Gli operatori, infatti, alla vista del fumo fuoriuscito al momento dell’apertura dei locali hanno pensato si trattasse di un principio d’incendio. Tuttavia, una volta all’interno dello stabile hanno verificato che si trattava di vapore e non di fumo dovuto alle fiamme. A seguito di un guasto al quadro elettrico, infatti, si è attivato una sorta di sistema antifurto che ha contributo a riempire i locali di un vapore simile a fumo. Si tratta di un meccanismo volto a dissuadere i ladri da eventuali furti una volta all’interno dello stabile. Emergenza rientrata dunque. Gli operatori, infatti, hanno contribuito a disattivare il sistema mettendo fine così alla fuoriuscita del vapore arieggiando i locali.

L’attività commerciale domani sarà regolarmente aperta.