Principio di incendio a Rio Vivo nella notte di San Silvestro

Passata la notte di San Silvestro, il risveglio è dedicato alla segnalazione di eventuali danni provocati dallo scoppio dei tradizionali petardi allo scoccare della mezzanotte. A Termoli alcuni residenti hanno visto partire un razzo di quelli utilizzati per le segnalazioni in nautica e finire sulla collinetta di Rio Vivo, provocando un principio di incendio prontamente domato dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. La cosa ha destato non poche preoccupazioni in zona vista la vicinanza delle fiamme ad alcune abitazioni. A Campomarino, invece, sempre per i petardi si registrano danni ad alcune saracinesche di garages privati.