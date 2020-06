Primo week end da bollino nero sulle strade molisane: code di chilometri sulla Bifernina

E’ stato il primo vero e proprio week end durante il quale, complice il bel tempo, i molisani si sono messi in viaggio per raggiungere principalmente la costa. Anche primo week end di libera uscita dopo che lo scorso 3 giugno si sono riaperti i confini regionali. E sulle strade regionali è stato un week end da bollino nero. Principalmente sulla Bifernina che si è confermata essere la bestia nera del Molise. Lunghissime code si sono registrate sia questa mattina, sia questa sera quando i vacanzieri hanno fatto rientro nelle proprie città. A causa di ben tre semafori, sulla Fondovalle del Biferno il traffico è stato sostenuto e le code hanno raggiunto anche un paio di chilometri. Ma questo non ha scoraggiato i “turisti della domenica”, anche se, ovviamente, ha creato più di qualche malumore tra i viaggiatori.