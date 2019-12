Primo Trofeo “Vola sui pattini con Anastasia nel cuore”

Sorrisi, medaglie ed emozioni per il 1^ Trofeo “Vola sui pattini con Anastasia nel cuore”. Grosso successo per l’evento organizzato dal Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso che ha ospitato, alla Palestra Sturzo, il Cus Molise ed il Pescara Roller team per la gara interregionale di pattinaggio in linea – settore corsa.

Dopo 20 anni si è tornati a respirare l’aria di una competizione sulle rotelle che mancava, in Molise in generale e a Campobasso in particolare, dal giugno del 1999 quando al Pattinodromo di Selvapiana si disputarono i Campionati Italiani Allievi.

La manifestazione è stata organizzata nell’ambito di una serie di iniziative promosse dall’Associazione “Alesia 2007” con la quale la società campobassana ha intrapreso una collaborazione dalla scorsa stagione. La Onlus si occupa di disagio giovanile, di aiutare gli adolescenti in difficoltà e i genitori alle prese con un momento complesso della vita dei loro figli. È un’associazione senza fine di lucro, con sede a Firenze e a Campobasso, impegnata da anni nel sostegno di ragazze e ragazzi nell’età evolutiva.

Al Trofeo hanno partecipato 70 atleti in rappresentanza delle tre società. “Un numero di partecipanti che non avrei preventivato neanche nella migliore delle ipotesi – ha commentato Antonina Tapounova, il Presidente del CS Pattinaggio Campobasso -. Questo ci soddisfa appieno e ci gratifica per il lavoro che abbiamo svolto per l’occasione e che quotidianamente svolgiamo per i nostri ragazzi”.

Dopo le premiazioni dei vincitori delle varie categorie e di tutti i partecipanti, è intervenuta anche Angela, la mamma di Anastasia, l’atleta della società prematuramente scomparsa nel luglio del 2015 a cui è stato intitolato il Trofeo. Le sue parole hanno commosso il pubblico ed il gesto della famiglia De Benedittis di premiare i tre migliori atleti in gara, uno per ogni società, ha lanciato un messaggio forte: bisogna sempre valorizzare le migliori energie ed i migliori talenti di cui tutti i giovani sono dotati.