Primo traguardo Paese Mio, il progetto che porta il cinema nelle scuole molisane

Paese mio. Scuole e cinema raccontano il territorio taglia il suo primo traguardo con un grande successo. Il progetto per le scuole, realizzato da MoliseCinema Film Festival in collaborazione con gli istituti omnicomprensivi di Casacalenda, Larino e Santa Croce di Magliano, ha infatti concluso oggi, 21 dicembre, la sua prima fase. Nel primo mese di attività sono stati coinvolti circa quattrocento studenti, provenienti dalle scuole elementari e medie residenti in dieci piccoli centri della regione, e una trentina di docenti. Il progetto fa parte del Piano nazionale di educazione all’immagine promosso dai Ministeri dell’Istruzione e della Cultura.

Dopo i primi appuntamenti di formazione per i docenti, tenutisi il 23 e 30 novembre presso il cinema di Casacalenda e dedicati al linguaggio e alle tecniche cinematografiche, il progetto è continuato “riaprendo” i cinema del territorio a favore degli studenti. Quei giovani che, a causa delle nuove tecnologie e per la lontananza fisica dalle sale, hanno infatti poche possibilità di andare al cinema come usavano le generazioni precedenti. Grazie alla disponibilità dell’Auditorium di San Giuliano di Puglia, dell’Auditorium scolastico di Santa Croce di Magliano e dei cinema comunali di Larino e Casacalenda (presenti anche i sindaci Pino Puchetti e Sabrina Lallitto) è iniziata una rassegna di film dedicati ai più giovani. Primo titolo Hugo Cabret, del maestro Martin Scorsese, dedicato alle origini mitiche del cinema attraverso gli occhi di un bambino. Il film è stato accompagnato dalla visione affascinante dei primissimi cortometraggi di Georges Méliès, uno degli “inventori” del cinema.

La rassegna continuerà con proiezioni di film legati ai temi dell’ambiente, della legalità e dei diritti. Da gennaio 2023 partiranno poi i laboratori di linguaggio cinematografico nelle classi. Obiettivo dei formatori di Paese mio è portare i ragazzi non solo a “conoscere” teoricamente il cinema ma anche a realizzare dei piccoli cortometraggi avvicinandoli al mondo dell’audiovisivo. Tema dei corti sarà la vita dei piccoli paesi in cui questi ragazzi risiedono. La conclusione del progetto è prevista a fine anno scolastico con la visione dei piccoli film realizzati dagli studenti.

Ha lavorato intensamente alla prima fase del progetto il team di MoliseCinema composto da Federico Pommier Vincelli, Salvatore Di Lalla, Daniel Pommier Vincelli, Raffaele Rivieccio, Luisa Castaldi, con la collaborazione tecnica di Antonio Centillo, Marianna Dadderio e Daniele Fornillo. Collaborano inoltre Maurizio Cavaliere e Giuseppe Di Lalla. La direzione scientifica del progetto è a cura del regista Filippo Macelloni.