Primo torneo di Tennis in Carrozzina in Molise, vince Paolo Paolucci

Per la prima volta in Molise, oggi, spazio alla tappa del circuito nazionale di tennis in carrozzina. Il torneo, organizzato dall’A.S.D. Urban Sport, si sarebbe dovuto svolgere anche nella giornata di domani, ma a causa di un infortunio di uno degli atleti coinvolti, Pasquale Mitri, dai sei incontri di singolo e tre di doppio previsti, si è passati a solo tre singoli giocati stamane.

La manifestazione, supportata da A.S.D. Sportiamo, si è svolta al Centro Polisportivo Galasport di Campobasso. A primeggiare Paolo Paolucci. Secondo classificato Pasquale Evangelista, seguito da Andrea De Marco. Paolucci ha così conquistato tanti punti in classifica italiana e potrebbe superare Evangelista, attualmente tra i primi 50 del Paese.

“Un appuntamento entusiasmante – ha commentato il maestro Pasquale Iacobucci – l’ho fortemente voluto per dare visibilità e far crescere sempre di più i nostri atleti. Intanto stiamo già programmando un terneo per fine ottobre”

“È importante e fondamentale riprendere le attività e l’iniziativa odierna ne è la riprova – ha aggiunto il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – A Paolo Paolucci i nostri complimenti. Un plauso anche agli altri partecipanti per l’impegno e la dedizione profusi nello sport che hanno scelto di praticare”