Primo torneo di Burraco al Circolo San Pio di Agnone, aperte le iscrizioni

Il Circolo di Conversazione San Pio di Agnone organizza il primo torneo di burraco aperto a uomini e donne. Ne dà notizia il presidente del circolo Raffaele Catolino. Il torneo organizzato in collaborazione il Coni, l’Asd Meeting Burraco di Sulmona, Comune di Agnone, fonderia Marinelli, si svolgerà presso il circolo San Pio domenica 23 aprile a partire dalle ore 11. Seguirà la pausa pranzo, per poi riprendere la competizione alle 15,30. La quota di partecipazione fissata a 5 euro. Ai vincitori ricchi premi tra cui due trofei realizzati dalla millenaria fonderia Marinelli. Per info contattare entro giovedì il seguente numero telefonico 389.2893925 (Raffaele).