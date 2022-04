Primo soccorso pediatrico, riconoscere l’emergenza ed essere pronti ad intervenire

Il dg dell’azienda sanitaria, Florenzano: iniziativa con grande rilevanza sociale volta a fornire supporto ai neo genitori ed a tutte le persone che si trovano ad assistere i neonati

Continuano le iniziative in tema di buona sanità organizzate da ASREM.

Dal 12 al 13 aprile si sta, infatti, svolgendo un importante evento dedicato ai futuri neo genitori per la tutela dei lattanti. L’iniziativa denominata “Primo soccorso pediatrico” – organizzato dal Consultorio Familiare di Campobasso nell’ambito del Corso di Accompagnamento alla Nascita (CAN), ha lo scopo di aiutare i futuri e neo-genitori e i caregivers – cioè coloro che si occupano dell’assistenza al lattante-bimbo durante i primi mesi, anni di vita – a riconoscere situazioni di emergenza e prepararli ad intervenire con semplici manovre salva vita in attesa dell’arrivo del 118.

In particolare il corso è articolato in: una parte teorica (in accordo con le linee guida dell’European Resuscitation Council 2021); una dimostrazione pratica fornendo a ciascun partecipante la possibilità di poter testare le conoscenze acquisite riguardo le tecniche di rianimazione primaria e di disostruzione delle vie aeree su un manichino pediatrico. In totale, nelle due giornate programmate, verranno illustrate le suddette tecniche ad un totale di 175 partecipanti.

“Si tratta di una importante iniziativa con grande rilevanza sociale – commenta il Direttore Generale Florenzano – volta a fornire supporto ai neo genitori ed a tutte le persone che si trovano ad assistere i neo-nascituri, al fine di fornire loro quelle conoscenze basilari che possono fare la differenza di fronte a situazioni emergenziali. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al personale del Consultorio di Campobasso che ha curato l’organizzazione del corso ed in particolare alle Ostetriche che con grande dedizione e rinnovata progettualità dimostrano ancora una volta il loro grande attaccamento al lavoro, che svolgono sempre con grande professionalità e passione ed alle quali va il mio personale ringraziamento”.