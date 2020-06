Primo ‘sabato ecologico’ a Portocannone, «Bene così»

«Mettiamo in archivio la prima giornata ecologica organizzata dal nostro Comune, con la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro e di esserci anche divertiti». E’ il commento del sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, al primo sabato ecologico.

«È davvero notevole la quantità di immondizia che abbiamo trovato nelle cunette delle strade interne del nostro territorio comunale; tutto il materiale raccolto verrà al più presto smaltito grazie alla collaborazione della ditta Giuliani Environment. Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, (Rosa, Angelo, Adamo, Pasquale, Ermana, Salvino, Peppino, Michele G., Michele B. Antonello, Giuseppe F. Fernando, Giuseppe M., Dino, Petra Nicola e Serafino e Giuseppe C.) con la speranza di aggregare altri Cittadini volontari per la prossima occasione; un grazie anche ai dipendenti Matteo e Giovanni ed ai volontari del Servizio Civile Enrico e Vittorio per il loro contributo. La giornata ecologica si è inoltre arricchita con la messa a dimora di due nuovi splendidi esemplari di leccio {quercus ilex} in Via Veneto e Via Roma, in sostituzione di due alberi deteriorati e pericolanti».

