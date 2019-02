‘’Primo mattino’, Di Giandomenico ospite della trasmissione di Radio Montecarlo

REDAZIONE TERMOLI

Il commissario straordinario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli Remo Di Giandomenico sarà ospite domattina, intorno alle 6,50, della trasmissione radiofonica di Radio Montecarlo ‘Primo Mattino’. Continua così l’opera di promozione del territorio, Primo Mattino si intratterra’ con Di Giandomenico per la seconda volta in pochi mesi per sapere quali saranno i principali appuntamenti in regione del prossimo fine settimana. A tal proposito Remo Di Giandomenico parlerà della tradizione del diavolo di Tufara. La

Maschera principe del

carnevale del centro molisano che da sabato riporta tutti alle origini e al suo significato primitivo che un tempo rappresentava la passione e la morte di Dionisio, Dio della vegetazione, le cui feste di celebravano in quasi tutte le antiche societa’ agrarie. Un appuntamento assolutamente da non perdere per gli amanti delle tradizioni