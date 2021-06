Primo matrimonio gay a San Giuliano del Sannio

Primo “matrimonio gay”, tra due brasiliani, di 21 e 23 anni, a San Giuliano del Sannio. Una cerimonia inaspettata nel piccolo centro alle falde del Matese ma che è stata officiata con tutte le formalità necessariamente previste dalla legge per le unioni civili.

In Italia sino a poco tempo fa, a una simile circostanza non si poteva pensare in modo assoluto.

Oggi la legge lo consente grazie all’istituto delle unioni civili. Due persone dello stesso sesso possono rendere una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.

In questo modo, la coppia assume gli stessi diritti e doveri di un matrimonio, come ad esempio l’obbligo di assistenza morale e materiale reciproca.