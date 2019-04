Primo Maggio, domani in Prefettura la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro

Domani mattina, alle 11, in Prefettura a Campobasso avrà luogo la cerimonia di consegna delle decorazioni della “Stella al Merito del Lavoro” e dei relativi brevetti. Per il 2019 saranno insigniti della prestigiosa ed ambita onorificenza per particolari benemerenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa i signori:

Filippo Borrelli (residente a Isernia) – Poste italiane (Isernia); Angela Di Cristinzio (residente a Monteroduni) – Ditta Luigi Lavazza (Pozzilli); Celestino Fatica (residente a Termoli) – Servizio Elettrico Nazionale (Campobasso); Michelino Lombardi (residente a Roccasicura) – Ditta Califel (Campobasso); Attilio Miozzi (residente a Toro) – Tim spa (Campobasso); Erminio Rotili (residente a Campobasso) – Ditta Califel (Campobasso); Antonio Russillo (residente a Frosolone) – Ditta Coltellerie Paolucci (Frosolone).