Primo giuramento in Molise delle Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche

Nuovi volti a tutela della fauna ittica molisana

REDAZIONE TERMOLI

Approda finalmente in Molise una nuova figura che arricchisce il panorama del personale addetto alla salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale locale: quella della Guardia Particolare Giurata Volontaria Ittica.

Venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 10:30, presso il Palazzo Ducale di Larino, sede municipale del centro frentano, si svolgerà la cerimonia di giuramento delle nuove Guardie Particolari Giurate.

All’evento, il primo in assoluto di questo genere in Molise, presenzierà il Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, che officerà il giuramento in qualità di delegato del Prefetto di Campobasso, S.E Maria Guia Federico. Saranno presenti anche diversi sindaci dei centri del Basso Molise.

I volontari, che opereranno lungo tutti i corsi d’acqua dolce della Provincia di Campobasso, hanno seguito un apposito corso di formazione – con superamento di un relativo esame – organizzato dalla Sezione di Termoli dell’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A), su iniziativa del Presidente nonché Ispettore per la Regione Molise Felice Lategano. Il giuramento delle Guardie rappresenta un ennesimo passo in avanti dell’A.N.P.A.N.A di Termoli, che si è messa recentemente in evidenza nel recupero del nido di tartarughe “Caretta Caretta” a Campomarino lo scorso ottobre.

Alla fine della cerimonia, sia il Presidente Lategano che le nuove Guardie saranno a disposizione dei cronisti intervenuti per rispondere alle loro domande.