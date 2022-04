Nonostante il brutto tempo, a Pozzilli “splende” il sole della speranza per i quattro bambini ucraini (nelle foto) accolti in altrettante famiglie del paese alle porte di Venafro. La sindaca di Pozzilli, Stefania Passarelli, ha ottenuto il via libera del dirigente scolastico della scuola Leopoldo Pilla e i quattro bambini sono entrati nelle rispettive classi. È stato necessario fornire i documenti e le vaccinazioni obbligatorie. In assenza è stata sufficiente l’autocertificazione dei genitori. “Per qualsiasi chiarimento e/o aiuto mi potete chiamare” ha dichiarato Stefania Passarelli.

Primo giorno di scuola per i quattro bambini ucraini rifugiati a Pozzilli Indietro 1 di 3 Avanti