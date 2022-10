‘Primo giorno di scuola’ in Senato per Costanzo Della Porta: “Per me è un cambio di passo molto importante”

Il rappresentante molisano di Fratelli d’Italia, dopo aver formalizzato le procedure di iscrizione, ha ricevuto il cosiddetto kit del senatore con il regolamento di Palazzo Madama, la Costituzione e altri documenti

La XIX legislatura muove i primi passi con l’apertura delle procedure di iscrizione dei parlamentari eletti. Per il Molise si è presentato in Senato Costanzo Della Porta di Fratelli d’Italia, immortalato dalle telecamere di “Repubblica” mentre varcava il portone di Palazzo Madama salutando con il pollice in alto, che ha ricevuto il cosiddetto kit del senatore con il regolamento di Palazzo Madama, la Costituzione e altri documenti.

“È come il primo giorno di scuola. Per me che vengo da un paesino del Molise (San Giacomo degli Schiavoni di cui è sindaco, ndr) – ha riferito al cronista della celebre testata – è un cambio di passo molto importante. Cercheremo di onorare al meglio il mandato che ci hanno dato gli elettori”. La prima seduta del Senato è stata convocata per giovedì prossimo, 13 agosto, alle 10:30 per il primo adempimento istituzionale, ovvero l’elezione del presidente dell’assemblea. Qui i numeri richiesti (maggioranza assoluta dei voti dei componenti, pari a 104 senatori, compresi quelli a vita) consentono al centrodestra (che può contare su 113 senatori) di eleggere sin dal primo scrutinio il nuovo presidente, quindi nella stessa giornata di giovedì.