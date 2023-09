Primo giorno di scuola, Bregantini: “Ricordate il quadrilatero della felicità”

Il messaggio del Vescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano rivolto ai ragazzi per il ritorno in classe: quattro parole per affrontare bene il nuovo anno scolastico

“Carissimi, è con tanta trepidazione che mi rivolgo a voi, all’inizio di questo nuovo anno scolastico. Lo faccio, costruendo, insieme con voi, il quadrilatero della felicità. Fatto di quattro parole preziose: il grazie frequente, la gratitudine del cuore, la gratuità di stile, la rinuncia alle vane gratificazioni”.

Inizia così il messaggio formulato dal Vescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano, Giancarlo Bregantini, e rivolto ai ragazzi per il ritorno in classe. Prosegue il Vescovo:

“Prima di tutto, la scuola ci insegni a dire spesso la parola “Grazie”. Apre il cuore ed illumina il volto. Dà sapore alla vita e vince la noia, che ha sempre il volto arrabbiato e teso. Diciamo spesso grazie, con il gesso in mano, tra compagni di classe, dialogando con i genitori e i docenti. Il grazie placa tante tensioni e risolve molti problemi, creando relazioni di pace.

Più frequente è il grazie, più vera sarà la gratitudine del cuore. Nasce uno stile di vita. Senti che dentro le cose si fanno belle, lo studio delle scienze o della fisica illumina. Lo stupore cresce, poiché “la bellezza che vedi attorno a te, è un riflesso della bellezza che hai dentro di te”!. Lo dice un bel proverbio arabo, scoperto da poco. Per cui, tanti popoli lontani, che scopri nella geografia, si fanno “prossimi”, diventando “ tutti fratelli e sorelle”.

La gratitudine forma la gratuità, la plasma e la rende bella, vera e casta, pulita e vitale. Chi è gratuito, non è mai triste. Sempre lancia il suo cuore in alto. Ha spazio anche per ideali temerari, costruiti però insieme, poiché solo se si lavora uniti il sogno diventerà realtà. Sarà il sogno di un popolo e non di un singolo, come ci insegna lo studio della Letteratura, in brani commoventi e poesie dolcissime, che la Religione ci fa gustare, per farne preghiera fiduciosa, nella certezza che è possibile costruire un mondo nuovo. Un mondo “altro” e non solo un altro mondo! E’ questo il coraggio che dobbiamo fare nostro!

Supereremo così la ricerca di vane gratificazioni, che ingannano e poi deludono. Lo studio della Storia, nelle vicende complesse di molti personaggi, ci conferma questo Cammino di purificazione del cuore, attraverso il dono generoso di sé, che riempie di fiori la nostra strada.

La gratuità è poi vittoria sulla ricerca esclusiva di un merito individualistico, che non tiene conto dell’amicizia, dell’aiuto reciproco, del tendere la mano a chi è indietro. La gratuità è così democrazia condivisa che crea comunione, alleanza. La scuola ci aiuti ad imparare a farci prossimi dei più fragili della società, che fanno più fatica nell’apprendimento o che vengono da lontano e cercano un cuore luminoso di accoglienza. E’ bello che la scuola anticipi un mondo dalle porte aperte, fatto di ponti e mai di muri.

Vi auguro, tramite lezioni ben fatte, di amare sempre più questa bella terra del Molise; di scoprire il tipico di ogni nostro paese, per apprezzarne tradizioni e dialetti, con il gusto dell’inedito e dell’originale. Mai dello scontato o dell’abitudine. Ciascuno di voi, carissime e carissimi, è un dono unico. Siate sempre uniti, sereni, forti nelle difficoltà, vicini a chi fa più fatica, amanti della pace, accoglienti e solidali, imparando anche dal dolore. Soprattutto siate grati ai vostri genitori e docenti, a cominciare da chi vi tiene pulita la classe. Non vi manchi mai il sorriso!

Con affetto vostro Padre GianCarlo, Vescovo.”