Primo Festival degli Sport di montagna, il video spot emozionale del comune di S. Massimo

Il video promozionale per la stagione invernale a Campitello Matese è uno spot immersivo che racconta tutte le sfumature della montagna. “Si è voluto creare un prodotto che avesse un fil rouge con l’idea di promozione territoriale avviata quest’estate con il Festival della Montagna e con Vitamina M. Comunicare l’identità del nostro territorio come un’esperienza da vivere; fermati, ammira, immergiti e respira .. l’invito è quello di attivare tutti i sensi e prepararsi a vivere, ogni volta, un’esperienza immersiva.Il video è una narrazione suggestiva della bellezza di Campitello Matese; un racconto fatto di suoni, luci, colori e gesti antichi per trasmettere l’autenticità del luogo e far scoprire la montagna nella sua essenza più pura.Un modo per far conoscere Campitello Matese come una destinazione turistica d’eccellenza capace di creare proposte di turismo esperienziale importanti durante tutto l’anno.