Primo esodo verso la costa, cinque chilometri di coda sulla Bifernina. Automobilisti inviperiti

Necessario l’intervento della Polstrada e del personale dell’Anas al bivio per Lucito. E sui social c’è chi scrive: sai che per interpretare il personaggio di Joker Joaquin Phoenix ha percorso la Bifernina?

Una coda lunga cinque chilometri ha fatto perdere la pazienza a più di un automobilista, al punto tale che è dovuta intervenire la Polizia Stradale.

Quello che temevamo e ciò di cui abbiamo parlato in più di un’occasione si è avverato nel primo vero giorno utile: oggi, giovedì 2 giugno, in tanti hanno optato per una giornata al mare. Un desiderato momento di relax che per tanti, però, è iniziato nel peggiore dei modi.

Un ingorgo si è creato all’altezza del bivio per Lucito, dov’è ancora presente uno dei semafori che regola il traffico sulla Bifernina, oramai da due anni interessata da lavori.

L’imponente flusso di veicoli verso Termoli combinato ai rallentamenti dovuti ai semafori ha fatto si che per raggiungere il centro costiero c’è chi ha impiegato oltre un’ora e mezza. La situazione è migliorata con l’arrivo delle pattuglie della Polstrada e del personale dell’Anas, anche se per tanti oramai la giornata era già rovinata.

Sui social intanto è subito esplosa l’ironia, con post divertenti e commenti carichi di sarcasmo. Del tipo: sapevi che per interpretare il personaggio di Joker Joaquin Phoenix ha percorso la Bifernina?