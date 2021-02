Primo decesso per Covid nella Rsa di Ripalimosani, muore 81enne

Loredana Bellei, se ne è andata dopo aver contratto il virus nella casa di riposo di Ripalimosani dove era ospite. Il decesso dell’81enne, però, non è tra quello delle vittime Covid diramato nel bollettino Asrem. Purtroppo ieri mattina Loredana, molto conosciuta in paese se ne è andata. Da quando la notizia ha iniziato a circolare sono state tantissimi i messaggi di cordoglio come quello del sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo. “La situazione sembra stabile tendente verso un percorso di discesa del numero dei positivi ma purtroppo dobbiamo registrare la terza vittima ripese. Una persona alla quale non può che andare tutto il nostro affetto. Sempre disponibile, sempre pronta ad aiutare gli altri e che ha caratterizzato amministrativamente un periodo della nostra vita ripese. La politica, quella vera e vissuta non fatta di slogan e social, è stata sempre il suo pallino”. Anche a Campobasso non sono mancati i messaggi di cordoglio e commozione. A ricordare Loredana Bellei le compagne della Cgil: «Te ne sei andata anche tu, cara compagna Loredana, che per noi tutte donne della Cgil sei stata maestra di vita. Ci hai insegnato a lottare per i diritti delle donne, senza arrenderti mai di fronte alle difficoltà. Proseguiremo nel tuo impegno con la tua stessa determinazione. Ci dicevi sempre che le conquiste raggiunte vanno presidiate e tenute vi- ve nella memoria, per tra- smettere ai giovani quanto sono costate. Queste tue parole saranno per noi un viatico: agiremo determinate a la- sciare il testimone alle nuove generazioni. Ci piace pensa- re che sarai sempre accanto a noi, infondendoci coraggio e speranza per il futuro. Ciao Loredana».