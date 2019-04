Primo Consiglio provinciale ad Isernia: per le deleghe Coia apre al centrodestra (VIDEO)

ISERNIA

Con l’esame del bilancio di previsione ha ufficialmente avuto inizio la nuova consiliatura della Provincia di Isernia. Nella seduta consiliare, inoltre, c’è stata la convalida degli eletti alle scorse elezioni. Otto i consiglieri eletti nel centrodestra: il primo, in ordine di preferenze, Manolo Sacco, sindaco di Pescolanciano e candidato dei Popolari. Al secondo posto Vittoria Succi, consigliere comunale di Isernia, sempre in quota Popolari per l’Italia. Due i candidati per Forza Italia: Roberto Di Pasquale di Isernia e Angelo Monaco di Longano. Sono due, invece, gli esponenti del Comune di Venafro: l’indipendente Fabrizio Tombolini e Alfonso Cantone di Orgoglio Molise. Eletti nel centrodestra anche Linda Marcovecchio di Agnone dell’Udc e la consigliera comunale di Isernia di Fratelli d’Italia, Rita Di Pilla. Restano fuori, invece, Mario Antonelli, consigliere comunale di Isernia, sempre in quota Fratelli d’Italia e, ultima, Gabriella Di Nardo, consigliere comunale di Castel San Vincenzo della Lega. Per il centrosinistra, invece, riconfermati, Cristofaro Carrino di Frosolone e Daniele Saia di Agnone.

Coia, a margine dell’assemblea, ha anche parlato di deleghe e vicepresidente, sottolineando come l’impegno per l’ente di via Berta dovrà essere trasversale. «Ho già avuto modo di avere degli incontri con gli esponenti dei partiti, credo che per quel che concerne le deleghe è necessario valutare anche le forze in campo».

IN EVIDENZA, L’INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO COIA