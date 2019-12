Primo Concorso di Composizione per Banda “Amedeo Varanese”

A Campolieto, presso la Chiesa Madre di S. Michele Arcangelo, si è svolta la proclamazione e premiazione del I Concorso di Composizione per Banda “Amedeo Varanese”, organizzato, all’interno del progetto regionale “Turismo è cultura”, dall’Associazione Musicale “Saverio Lombardi” Complesso Bandistico Comune di Campolieto diretto dal Maestro De Marco Livio e dalla Pro Loco di Campolieto, con il patrocinio morale del Comune di Campolieto.



Il Complesso Bandistico Comune di Campolieto, guidato dal direttore ospite Maestro Domenico Lombardi, ha eseguito un programma musicale interamente dedicato a Campolieto:

CAMPOLIETO, scherzo marciabile del Maestro Carmine Santaniello

CAMPOLIETO, marcia brillante del Maestro Francesco Cardaropoli

PRIMULA, marcia dedicata agli amici della banda di Campolieto del Maestro Luigi Tranchedone

Le marce sinfoniche del Maestro Amedeo Varanese, trascritte ed elaborate dal Maestro De Marco Livio:

PENSANDO AL RITORNO e VENEZUELA

e le due marce vincitrici del concorso:

2 Premio: OMAGGIO A CAMPOLIETO del Maestro Valdimir Blanchard

3 Premio: OMAGGIO A CAMPOLIETO del Maestro Josè Andrès Briceno Guzman

A giudicare le composizioni (arrivate da tutto il mondo), costruite, in forma integrale o parziale, su una melodia del Maestro Amedeo Varanese, una commissione di elevato livello artistico: Maestro Nicola Samale (presidente di giuria), Maestro Paolino Addesso (giurato), Maestro Domenico Lombardi (giurato).

Nel corso della manifestazione hanno preso la parola anche il Dott. Vincenzo Lombardi (direttore degli Archivi di Stato di Campobasso e Isernia, nonché socio fondatore del Complesso Bandistico Comune di Campolieto), con una breve relazione sulla tradizione bandistica molisana e meridionale tra musica e società e il Maestro Domenico Lombardi, che ha delineato, attraverso la propria esperienza di vita in Venezuela, il sistema Abreu e le Orchestre Giovanili Venezuelane, organismi musicali e proposte didattiche che hanno salvato milioni di vite umane.

Ai saluti finali hanno preso parte, oltre al Sindaco di Campolieto Annamaria Palmiero e al presidente della Pro Loco Michele Palmiero, anche il Direttore del Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso Maestro Vittorio Magrini e il consigliere del gruppo di minoranza della regione Molise Micaela Fanelli.



Il Direttore Artistico Maestro Emiliano De Marco e il Direttore della Banda Comune di Campolieto Maestro Livio De Marco, entusiasti dell’ottima riuscita di questa prima edizione del Concorso, ringraziano tutti i compositori, i componenti della banda e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. L’auspicio non può che essere quello di continuare a divulgare in tutto il mondo la figura del Maestro Amedeo Varanese, clarinettista e compositore campoletano attraverso il concorso di composizione per banda a lui dedicato, che sicuramente darà sempre nuova linfa alla tradizione bandistica molisana e dell’Italia centro-meridionale.