Primo compleanno senza Berlusconi, Roberti: «Continueremo a portare avanti i suoi valori»

Ricordiamo oggi con affetto il Presidente Silvio Berlusconi nel primo compleanno senza la sua presenza.

Berlusconi è stato un punto di riferimento politico per tutto il centrodestra e, soprattutto, per coloro che hanno militato, da sempre, in Forza Italia, è stato un leader indiscusso.

Continueremo a portare avanti quei valori legati al Partito Popolare Europeo, di una politica moderata, secondo gli ideali liberali, così come lui ha sempre sostenuto.