Primo caso positivo di Coronavirus in Molise. Si tratta di una donna di Montenero di Bisaccia che sembrerebbe aver contratto il virus in Campania dove è stata di recente. Attivato il protocollo, con l’isolamento della famiglia. La donna è in buone condizioni ricoverata presso il reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso.

Seguono aggiornamenti