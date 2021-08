Primo appuntamento di “Libri in Piazzetta” con “Lo sterno d’Italia” di Giorgio Paglione

Nell’ambito della nuova rassegna letteraria “Libri in Piazzetta” e inserita nel calendario degli eventi di “Agosto in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, giovedì 5 agosto, alle ore 18.30, ci sarà la presentazione del libro di poesie “Lo sterno d’Italia” di Giorgio Paglione. “La poesia di Giorgio Paglione ci porta dentro il paesaggio dell’Alto Molise. Una poesia sensibile ai luoghi e come tale incoraggiante in un momento in cui il legame coi luoghi è molto allentato. Questo giovane poeta ci mostra in maniera limpidissima il suo affetto per lo sterno d’Italia carico di neve.” Questo ha detto Franco Arminio della scrittura poetica di Giorgio Paglione con il quale, nel corso della presentazione in Piazzetta Palombo, dialogherà la professoressa Bibiana Chierchia. Le altre presentazioni letterarie previste nel calendario di “Libri in Piazzetta”, saranno quelle di venerdì 20 agosto, con la presentazione del libro “Il violino di Filo”, di Matteo Grimaldi; quella di giovedì 26 agosto, con il libro di Giovanni Colaneri “La serra” e quella di venerdì 27 agosto con il libro “Eterno autunno. Dodici incubi di carta”, di Luca Angelo Spallone. Piazzetta Palombo ospiterà, inoltre, anche altre presentazioni di “Agosto in Città”. La prima sarà quella di sabato 7 agosto, alle ore 18.30, a cura dell’Aut Aut Festival, con Carmine Gazzani e Flavia Piccinini che parleranno del loro ultimo libro “Storia di una scomparsa”. Invece, lunedì 23 agosto, alle ore 18.30, nell’ambito del Campobasso Summer Festiival, sarà Nicholas Ciuferri a presentare il suo libro “I tempi di Battiato”.