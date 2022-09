Primiani (M5S): “Ora al lavoro su come ricostruire il campo progressista”

Il vice presidente del Consiglio regionale commenta l’esito delle Politiche e apre al Pd, sia pure non risparmiando una stoccata agli attuali vertici nazionali: “Hanno minato fortemente l’esperienza di governo con il Conte II. Pienamente soddisfatti del risultato in Molise”

È un risultato che ci soddisfa in pieno in Molise. Siamo convinti di aver fatto un’ottima campagna elettorale soprattutto grazie al presidente Conte che si è speso in tutta la nazione, ma anche con il ruolo di opposizione svolto dai consiglieri regionali, il ruolo di governo del sindaco di Campobasso e dei consiglieri comunali eletti nei vari paesi”. È l’analisi, a poche ore dal voto nazionale, espressa del vice presidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento Cinque Stelle, Angelo Primiani.

“Da domani mattina inizieremo a ragionare su come ricostituire il campo progressista che, secondo noi – ha osservato – è stato minato fortemente dai vertici nazionali del Partito Democratico dopo gli anni del governo Conte Il. Da qui ripartiamo con la consapevolezza che i molisani credono nel M5S e vogliono che lo stesso – ha concluso Primiani – sia l’elemento trainante di tutta la coalizione progressista”.