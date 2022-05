Primiani (M5S): “La maggioranza faccia qualcosa per gli agricoltori o si faccia da parte”

Il consigliere regionale pentastellato ha commentato quanto accaduto in mattinata davanti a Palazzo D’Aimmo

“È venuta a mancare sorella Agricoltura”: è quanto scritto su un manifesto di protesta che agricoltori e allevatori questa mattina hanno affisso davanti la sede del Consiglio regionale. Insostenibili i rincari – ha detto il consigliere regionale del M5S, Angelo Primiani. insostenibili i danni da cinghiale per un comparto che da sempre traina la nostra economia. Ma nessuno deve essere lasciato solo: all’indomani della festa dei lavoratori ci tenevamo a schierarci accanto a chi sta soffrendo più di chiunque altro gli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina.

Di fronte ai loro bisogni la politica non può restare sorda e asserragliata nel palazzo. Anche perché le soluzioni esistono. Come non abbiamo mai smesso di fare, batteremo ancora i pugni ai tavoli del presidente Toma e dell’assessore al ramo, Nicola Cavaliere, affinché sia dato respiro con urgenza ad una categoria che rischia seriamente il collasso. Bisogna partire incrementando il fondo per il risarcimento dei danni agli agricoltori del 2022, ma bisogna anche accelerare per i ristori ancora bloccati degli anni scorsi.Non c’è più un minuto da perdere. La maggioranza faccia qualcosa per gli agricoltori, o si faccia da parte”.