Primiani: “La vittoria schiacciante del Sì al referendum è un successo per il Movimento 5 Stelle”

“Una vittoria schiacciante – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – che in Molise è rafforzata da percentuali ancor più nette: intorno all’80%. La vittoria del Sì al Referendum è un grande successo per il MoVimento 5 Stelle che, tassello dopo tassello, sta realizzando il programma con il quale si è presentato agli elettori nel 2018, ma è anche e soprattutto una vittoria di tutti gli italiani.



La riforma votata oggi, però, non è un punto di arrivo bensì l’inizio di un percorso di cambiamento per rendere il nostro Paese più moderno, efficiente e in grado di rispondere alle nuove sfide economiche e sociali che la pandemia sta generando.



Ancora una volta i cittadini si dimostrano più svegli e veloci di una parte della politica italiana ancorata a vecchie logiche opportunistiche e conservatrici.



Avanti così!”