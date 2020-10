Primiani: “Costretti a colmare l’immobilismo delle istituzioni”

Imprenditori e associazioni del turismo

“Vorrei ringraziare personalmente il “Gal Molise verso il 2000” che, nell’ambito dell’Educational Tour organizzato attraverso il progetto PAST4Future, – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – ha accolto in Molise gli operatori turistici di vari Paesi europei alla scoperta della nostra terra.

Il Gal è una realtà che sta crescendo proprio grazie all’attività che porta avanti sulla progettazione europea e colma sempre più spesso le conclamate lacune della Regione Molise.

In questi giorni sta realizzando un progetto che punta a far scoprire nuove destinazioni turistiche con requisiti di accessibilità e sostenibilità. In pratica, mentre l’Assessorato regionale al Turismo è ancora una volta assente ingiustificato, se il Molise tiene alto il suo nome è solo merito del Gal.

L’attività dell’assessore Cotugno è ferma, immobile: nessuna analisi di contesto, nessuno studio dei dati, nessuna programmazione. Eppure sono queste le funzioni di un assessorato, ma in Molise le associazioni sono costrette a sostituirsi alle istituzioni.

È servita una pandemia, che ha portato con sé un cambio di mentalità e di fruizione dell’offerta turistica, per mostrare al mondo le potenzialità della nostra terra. Davanti a questo cambio epocale, la Regione dorme e si limita ai saluti istituzionali.

Ma oltre che a salutare e ringraziare associazioni e imprenditori, Cotugno dovrebbe sostenere concretamente chi vive di turismo, altrimenti la sua resta solo una figura di facciata”.