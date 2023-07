Primi tre laureati all’Unimol nella magistrale sperimentale in Ingegneria Biomedica

Con la partecipazione dei Rettori dell’Università degli Studi del Molise, dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento, lo scorso mercoledì 19 luglio, nell’Aula Magna di Ateneo, ci sono stati i primi tre laureati, tutti in anticipo rispetto al previsto e normale percorso formativo, che hanno discusso le tesi di laurea magistrale su diversi argomenti sperimentali di Bioingegneria, Biomateriali e Bioinformatica.

Tre Atenei, Unicas, Unimol e Unisannio, in tre regioni, con tre esperienze, insieme in un modello sperimentale di cooperazione integrata nella didattica e nella ricerca nel campo della biomedicina, tra i primi in Italia che arriva, dunque, a un traguardo importante e significativo, a coronamento di una scelta condivisa caratterizzatasi per una formula innovativa all’avanguardia nel nostro Paese, che ha esaltato le singole espressioni, le specifiche competenze e le peculiarità delle aree scientifiche caratterizzanti e proprie di ogni Ateneo.

È così che è nato il corso di laurea magistrale inter-ateneo in Ingegneria Biomedica nell’anno accademico 2021-2022. Un modello sperimentale di cooperazione con docenti, competenze, strutture didattiche, laboratori e centri di ricerca, condivisi e a disposizione degli studenti e delle studentesse in tutte e tre le sedi universitarie del Molise del Lazio e del Sannio, che elegge a risorse la diversità dei territori e delle storie delle singole Università.