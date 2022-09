Primi colpi del Campobasso 1919: ecco Vanzan, Fazio, Di Lollo e Duah, ex Queens Park Rangers

Le prime parole dell’ex rossoblù in Lega Pro: “E’ arrivato il momento di riportare gioia ed entusiasmo tra i tifosi”. Ha firmato anche il centrocampista classe 2001 Di Bari (ex Castrovillari e Cavese)

Giornata di nuovi arrivi in casa Campobasso 1919. La società di Rispoli e Rizzetta ha annunciato l’acquisto di Albino Fazio, centrocampista del 1990, campobassano doc, che ha militato anche con Campodipietra, Isernia, Pineto, Melfi e Termoli; Lucio Di Lollo, centrocampista difensivo del 1993 ed ex Isernia e Agnonese, mentre la scorsa stagione ha giocato nel Lanusei; Daniele Di Bari, centrocampista del 2001, giovane talento promettente, avendo già giocato con Castrovillari e Cavese ed ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Parma e nella squadra U17 e Kenneth Duah, centrocampista del 2001 che ha giocato nelle giovanili del Queens Park Rangers FC ed è conosciuto per il suo controllo di palla e velocità, si è ripreso dagli infortuni dalla stagione 2020, arriverà in Italia la prossima settimana e si unirà al Campobasso 1919 per un periodo di prova.

Arriva invece da svincolato Nicola Vanzan, terzino sinistro del 1999, titolare nella squadra di Campobasso che ha vinto il campionato di serie D nella stagione 2020-21 e poi ha esordito con successo in Serie C nella stagione successiva. “Sono entusiasta di tornare a casa a Campobasso, dove ci sono affari in sospeso – ha detto Vanzan –. Dopo l’estate impegnativa vissuta dai tifosi, è arrivato il momento di riportare gioia ed entusiasmo nel calcio di Campobasso”.