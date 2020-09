Primi casi segnalati dall’App Immuni in Molise: “Noi negativi, voi scaricatela”

La testimonianza di due ragazzi di Campobasso rientrati dalle vacanze

Ci sono stati i primi due casi in Molise di persone a cui è giunta la notifica dall’App Immuni. Si tratta di due ragazzi di Campobasso, rientrati nei giorni scorsi dal Nord Italia dopo una vacanza. Giunti nel capoluogo di regione hanno ricevuto, entrambi, la notifica sul proprio cellulare dall’App Immuni che ha segnalato il rischio contagio per essersi stati a contatto con un positivo. Hanno contattato il medico di famiglia che prontamente ha riferito che era necessario informare l’Asrem. L’Azienda Sanitaria ha prenotato loro il tampone e nel frattempo i due ragazzi sono stati posti in isolamento domiciliare. “Lo abbiamo fatto – hanno riferito i due al Quotidiano – per senso di responsabilità nei confronti dei cari, degli amici e dell’intera collettività. I tempi dell’Asrem sono stati molto celeri e quindi abbiamo fatto un piccolo sacrificio restando in isolamento pochi giorni. Un piccolo sacrificio che, se replicato da tutti, può aiutare a fermare la diffusione del virus. Per questo consigliamo a tutti, soprattutto ai ragazzi, di scaricare l’App Immuni”.

Questa testimonianza ci arriva proprio nel giorno in cui Il Sole 24 Ore ha pubblicato una ricerca secondo la quale il Molise è agli ultimi posti in Italia per download dell’App. Dunque anche noi consigliamo a tutti di scaricare l’applicazione che può essere utile all’intera cittadinanza.

“Fortunatamente – hanno concluso i due ragazzi di Campobasso – c’è stato il lieto fine. Perché oggi l’Asrem ci ha comunicato che i nostri tamponi sono negativi”.

Il direttore dell’Asrem Oreste Florenzano ci ha confermato che si tratta dei primi casi in Molise di segnalazione giunta dall’App Immuni e anche lui ha consigliato ai cittadini di scaricarla. Un semplice gesto che può salvare vite.