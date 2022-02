“Prime giornate di sole e i monopattini invadono le zone pedonali”

La segnalazione di un cittadino di Campobasso: “Gli ultimi spazi di libertà e sicurezza sono tornati preda dei monopattinisti senza casco che scorazzano a più non posso”

A inizio febbraio l’amministrazione comunale di Campobasso ha optato per la revoca della concessione al gestore dei monopattini (QUI L’APPROFONDIMENTO). Nonostante questo, però, i cittadini continuano ad utilizzarli alle prime giornate di sole.

La segnalazione ci giunge da un lettore. “Gli ultimi spazi di libertà e sicurezza, i marciapiedi e le zone pedonali, con l’arrivo delle belle giornate sono tornate preda dei monopattinisti cittadini, tra l’altro senza casco, che scorrazzano dove non possono.

In città – continua la nota che ci è giunta in redazione – il fenomeno è molto presente, specialmente in centro”. La richiesta, quindi, è quella di avere maggiori controlli per evitare problemi.