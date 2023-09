Primavera e farfalle

Due originali fiabe della professoressa Serena Palazzetti per la rubrica ‘Alesia ed i suoi compagni di viaggio’

Fiocchi di cielo

Alitano intorno

Alla chioma fiorita

Degli albicocchi:

messaggeri del sole

intessuti di seta

“Vuoi che tuo figlio cresca intelligente ? Raccontagli una fiaba. Vuoi che tuo figlio sia più intelligente? Raccontagli più fiabe…”. Così diceva A. Einstein

In effetti, se il linguaggio è la condizione per comunicare e quindi per creare un rapporto tra le persone, se la parola soprattutto, ma non solo- anche i gesti, le espressioni, i suoni – è la chiave per entrare in contatto con altri mondi , con un’infinita gamma di idee, desideri, affetti, illusioni, malinconie che si muovono nell’animo, la fiaba, senza dubbio, è fondamentale per l’uomo: essa ha, infatti, come base il senso del meraviglioso. Viaggia tra fantasia e realtà, generando una sorta di collegamento, integrando l’una e l’altra dimensione e arricchendo entrambe di un fascino particolare. Io ho sempre amato le fiabe e ricordo ancora quelle che mi raccontava, inventandole, mia nonna: mi facevano evadere da un mondo che talora mi stava stretto e mi facevano volare in un altro, fantastico.

Per questo, in certe occasioni, ormai divenuta adulta, ho cominciato scriverne: oggi ve ne propongo due, brevi che, più che fiabe potrebbero essere definite ‘racconti fantastici’, scritte per un bambino che era nato da poco e per la nipotina di mio fratello che era venuta a trovarmi con i suoi, dopo la morte di mio marito.

Non ci sono personaggi che possano dividersi in ‘buoni’ e ‘cattivi’, ‘protagonisti’ ed ‘antagonisti’: sono racconti onirici in cui sono i due bimbi a narrare in prima persona, superando le barriere della realtà.

UN’ALTRA DIMENSIONE

Essere catapultati all’improvviso in un’altra dimensione, non è cosa da poco:è un’esperienza che va quasi “ sorseggiata” un po’ alla volta per poterla digerire.

Ti trovi in un luogo spigoloso, pieno di pericoli e di rumori forti, striduli, da cui non puoi difenderti e, soprattutto,senza colori,opaco. Sì, per uno che viene da un mondo colorato,quasi asettico, senza rumori ma allietato da suoni dolcissimi, l’impatto è scioccante.

Ti guardi intorno e non puoi contare neppure sulla tua vista perché non riesci a vedere in modo limpido, ma vedi tutto in maniera confusa e monocolore.

Io sono stato fortunato perché, quando otto mesi fa ciò è accaduto, ho subito intravisto visi sorridenti che aprivano la bocca ed emettevano dei suoni che, ahimè!, non riuscivo a decifrare ma che intuivo amichevoli. Ancora oggi, dopo trentadue settimane di soggiorno in questa strana dimensione, comprendo soltanto alcune cose.

Il problema è che io non potevo ed ancora non posso esprimermi nel loro linguaggio ragion per cui sono in balia degli altri che , in verità, si comportano bene con me: qualcuno riesce persino a capire le mie esigenze e spesso le asseconda.

Certo, mi mancano i colori e le melodie della mia vecchia dimensione Qualche volta, mi cantano una nenia, una filastrocca ed io cerco di comunicare loro, come posso, la mia felicità.

Non che i loro suoni si avvicinino minimamente alle vecchie melodie ma, almeno, interrompono la monotonia di un mondo in dominano rumori sottili, striduli, assordanti…sgradevoli! Anche tra loro questi buffi esseri gesticolano, ridono sguaiatamente,urlano.

Una volta, però, mi hanno portato dentro una costruzione dalle grandi dimensioni e lì mi sono sentito a casa. Tutto era letteralmente inondato di luci : ce n’erano alcune che penzolavano, raggruppate insieme, altre alle pareti ed altre ancora, piccolissime che emettevano una luce tremolante.

Oltre a questa luminosità che mi faceva tornare indietro, nella dimensione da cui ero venuto, c’era un’altra, dolce sorpresa: tutto l’edificio, ad un tratto, venne come inondato da un suono, quello sì, celestiale! Ridevo felice perché quella era una lingua che conoscevo! Gli altri, ignari, erano stupiti per la felicità che manifestavo…

Sì li comprendo e li compatisco: ormai loro non ricordano più…

A proposito, non mi sono presentato: mi chiamo Stefano ed ho otto mesi.

L’AVVENTURA DI SARA

La verità è indubbiamente questa: gli adulti sono sempre estremamente noiosi, privi di fantasia e ripetitivi. I miei si salvano un po’ perché qualche volta, entrano nel mio mondo. Io li prendo per mano e …via! Voliamo insieme in un’altra dimensione, quella colorata, serena, senza impicci, dove non ci si annoia mai.

Sono già ore che devo ascoltare i loro discorsi…meglio giocare col gatto. Un gattino, anzi, color rosa, con una coda a cerchi che ricorda lo stregatto di Alice. E’ buffo come il suo nome: Biscotto! Ma che diamine di nome è? Non è serio. Gli adulti si divertono a ridicolizzare gli animali, come fossero esseri inferiori.

Ho uno spago, un gattino e…si gioca! Piroette, salti, scatti improvvisi: devo stare allerta…ma ho come una strana sensazione: mi sento osservata. Mi giro, guardo a destra, a sinistra, niente!Alla fine guardo in alto: il cielo è limpido, terso, se si eccettua una piccola nube dove sembra brillare un puntino luminoso..Ahi! Uno strappo forte ! Vedi cosa succede a distrarsi? Biscotto ha tirato violentemente lo spago, lo tiene tra i denti ed è salito sul tronco di una palma, ma io non mollo!

Tiro e tiro…fino a quando non sento più la pressione, ora Biscotto non tira più lo spago ed io… che faccio, casco?? Ma no!…Mi sto alzando…Alzando? Davvero! Veloce,veloce mi alzo in cielo come nelle peggiori favolette, quelle per i più piccini.

Eppure accade proprio a me che odio queste sdolcinature da diabete! Via, via che mi alzo vedo tanti altri bambini che ridono, che fanno capriole, che giocano e poi a seguire…persone più grandi e su, su fino ad altre sempre più anziane.

Vedo un gruppetto che parla amabilmente, ad un tratto si stacca un signore che mi guarda e viene verso di me. Sorride, ha gli occhiali e tiene in mano qualcosa, guardo con più attenzione e mi accorgo che è una pipa. Ma come? Si fuma anche in cielo? E allora a scuola quando ci propinano tutte quelle’solfe’ sul fumo che sarebbe cance..cancerogeno?

“Sara, – mi dice- ( sa il mio nome?) puoi portare questo a zia Serena?” E a queste parole mi consegna un sacchetto che emana uno strano odore dolciastro. E se ne va. Come? Non saprei, so solo che lui e gli altri non ci sono più : svaniti! Ora, con una velocità addirittura maggiore rispetto a quella con cui sono salita, ridiscendo e tutto quello che ho visto sembra consistere in un puntino luminoso, quello che avevo visto nell’unica nuvoletta nel cielo limpido.

Quanto a me, rieccomi nel giardino di zia, con Biscotto che, arrampicato sul tronco, tira lo spago.

E’ chiaro che, come nei peggiori racconti per bambini, ho sognato.

E riecco i grandi! Hanno finito i loro noiosi discorsi? Guarda un po’ che voli di fantasia mi tocca fare per non annoiarmi!

“Sara, perché quel pugno chiuso? Che hai?” dice mamma. Già, non mi sono resa conto che sto stringendo a pugno la mano destra, la apro e c’è…del tabacco?!?

Ma scherziamo? Come nei temi (brutti) dei bambini della scuola primaria? ed ecco mia zia che con gli occhi lucidi, urla: “Ma…è il tabacco che fumava mio marito! Dove l’hai preso? Non ce n’è più in casa!”. Dove l’ho preso io?!? Sono loro, gli adulti,che mi hanno preso anche la capacità di fantasticare e ne fanno un brutto racconto, proprio come questo.

SERENA PALAZZETTI

NOTA BIOGRAFICA

Serena Palazzetti si è laureata in lettere classiche presso l’Università di Firenze. Ha svolto una delle professioni più affascinanti: quella dell’insegnante. Lo ha fatto presso scuole secondarie di II e I grado.

Da quando è in pensione, si occupa di volontariato in vari settori.