Primavera a prova di mare, Termoli si affaccia in spiaggia

Hanno approfittato del week end lungo del 25 aprile e delle temperature finalmente primaverili i termolesi che nella giornata di oggi, 24 aprile, hanno affollato il lungomare nord e la zona della passeggiata dei trabucchi. C’è chi ha deciso di concedersi una prima tintarella approfittando anche degli stabilimenti balneari che hanno iniziato ad allestire per l’apertura anticipata di inizio maggio. La speranza di utenti e balneatori è che l’estate 2022 possa essere al pari di quella dell’anno scorso che ha fatto registrare un elevato numero di presenze a Termoli e in generale in Molise.