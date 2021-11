Primario ‘no vax’ si vaccina con seconda dose. Florenzano: “Stiamo facendo tutti i controlli”

Si è sottoposto alla seconda dose di vaccino il medico primario facente funzioni della Rianimazione di Termoli al centro di un vero e proprio caso mediatico dopo il servizio del TgR Molise che aveva pubblicato una conversazione nella quale il medico avrebbe palesato la sua contrarietà ai vaccini. Il medico si era sottoposto alla prima dose di vaccino lo scorso 18 maggio ma a seguito di reazioni avverse non aveva proseguito con la seconda dose. Dopo il caso mediatico che lo ha travolto questa mattina il medico si sarebbe sottoposto alla vaccinazione. Nel frattempo, però, l’inchiesta avviata con il controllo da parte dei Nas sulla regolarità dei Green Pass va avanti tanto che questa mattina, 8 novembre, l’Asrem ha provveduto a sospendere altre 20 persone. Contattato telefonicamente il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, non è voluto entrare nel merito della vicenda. “Sulla posizione del primario non mi esprimo perché non posso parlare di questioni private che attengono ai trattamenti sanitari di una persona – ha affermato Florenzano contattato dal Quotidiano del Molise – posso però dire che questa mattina l’Asrem ha sospeso 20 persone tra cui 4 medici, 10 infermieri, 1 veterinario, 1 oss, 1 assistente sociale, 1 fisioterapista e un tecnico sanitario. Stiamo facendo tutte le procedure del caso e ci sono altre procedure che stanno andando avanti perché stiamo facendo le verifiche come ci impone la norma”. Sotto la lente anche la posizione di chi avrebbe dovuto verificare i Green Pass degli operatori sanitari che ogni giorni si recano all’interno degli ospedali molisani. “Il 5 ottobre 2021 ho firmato un atto deliberativo, il numero 1154 – ha continuato Florenzano – all’interno del quale c’è il regolamento nel quale sono scritti i soggetti preposti al controllo del Green Pass e stiamo facendo tutti i controlli e le verifiche del caso”.