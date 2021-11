Primario ‘no vax’ senza richiamo, Toma: “Falla nei controlli, andava sospeso”

Il Presidente della Regione interviene durante la trasmissione “Mi Manda Rai 3”. Sulle frasi relative al 5G e ai nanorobot è chiaro: “Spero stesse scherzando”

“Il primario del San Timoteo andava sospeso”. E’ quanto affermato dal Governatore del Molise e commissario ad acta per la sanità del Molise, Donato Toma, intervenuto nel corso della puntata di “Mi Manda Rai 3” andata in onda ieri mattina, 13 novembre. Sotto la lente il caso del primario del San Timoteo, Giuseppe Germele, finito in una tempista mediatica dopo il servizio della TGR Molise ripreso proprio dalla trasmissione condotta da Federico Ruffo, sulle sue presunte teorie no vax e il fatto di non essersi vaccinato con entrambe le dosi, una vaccinazione che, come si sa da mesi, per il personale sanitario è obbligatoria. Pena, appunto, la sospensione. Un caso che è diventato una bufera che nei giorni scorsi ha visto Germele vaccinarsi con la seconda dose ma non rientrare tra i 20 operatori sanitari che proprio in quei giorni l’Asrem ha provveduto a sospendere perché, appunto, non vaccinati. “Il primario andava sospeso – ha affermato Toma in collegamento – mi sono relazionato con il Direttore generale dell’Asrem ma c’è qualcosa che non ha funzionato. E’ in corso una indagine dell’azienda sanitaria per la quale attendo un aggiornamento”. Sotto la lente è andato a finire anche il meccanismo di controllo del Green pass che è deputato ai direttori sanitari dei vari ospedali presenti in regione. “Il controllo dei primari e dei sanitari è demandato ai direttori di presidio – ha confermato Toma – io non so se il primario avesse comunicato la sua reazione allergica alla prima dose di vaccino. Ho chiesto all’Asrem di relazionarmi e di sottoporre a sospensione dove sia il caso o a provvedimento disciplinare perché la cosa non è di poco conto. Accerteremo se qualcuno non ha fatto il suo dovere – ha proseguito Toma – il primario si è vaccinato a maggio 2021 ed era nei 6 mesi per cui non deve ripetere la seconda dose che ha fatto in questi giorni e quindi se il ciclo vaccinale è completato dovrebbe tornare in corsia salvo ulteriori provvedimenti disciplinari”. Nel frattempo l’indagine avviata anche dai Nas e dalla Procura di Larino sta andando avanti. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno anche visionato la documentazione relativa al caso. Sulle presunte teorie no vax del primario Toma taglia corto, “io spero che stesse scherzando” e lancia anche una novità sulla realizzazione della Torre Covid al Cardarelli che si è ‘arenata’. “Appena insediato come commissario ho fatto fare una relazione dettagliata dall’Asrem e ho realizzato che c’è stato un incremento di spesa di 3milioni 600mila euro per avviare i lavori. Il mese scorso ho chiesto alla Ministra Carfagna di riprogrammare questi fondi prendendoli da un altro capitolo di spesa per completare questa operazione”.