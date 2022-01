Primario e infermieri positivi, al San Timoteo garantiti solo gli interventi di urgenza

Annullati gli altri interventi di routine. Attesa per i tamponi sul personale che è venuto a contatto con i tre colleghi contagiati

Sono garantiti solo gli interventi per le urgenze al San Timoteo dove i contagi da Covid che hanno riguardato il primario di Rianimazione e Anestesia e due infermieri del blocco operatorio hanno portato conseguenze all’interno dell’attività stessa dell’ospedale.

Con la carenza di personale che stanno vivendo le strutture ospedaliere, infatti, anche i contagi da Covid pesano e non poco nelle turnazioni.

Già nella giornata di ieri, appena dopo l’ufficialità della positività dei tre, erano stati annullati alcuni interventi di ortopedia e nella tarda serata l’ufficialità: sono garantite solo le urgenze.

Si tratta di un disagio non da poco considerando che al San Timoteo sono rimasti solo 7 anestesisti e con l’isolamento del primario ci sono attualmente solo 6 medici in grado di poter effettuare gli interventi.

Per ora, quindi, sono garantite le urgenze mentre gli interventi di routine sono sospesi.

Nel frattempo c’è attesa per il risultato dei tamponi che sta effettuando il personale sanitario del San Timoteo. Essendo tutti vaccinati e per effetto delle nuove normative, i contatti stretti non devono osservare la quarantena ma hanno l’obbligo di sottoporsi al tampone tutti i giorni, alla stesso orario, per un periodo di 5 giorni per verificare l’andamento di eventuali altri contagi.