Primarie Pd, si sceglie il segretario: i molisani al voto (FOTO)

Si sono aperti questa mattina, domenica 3 marzo, alle ore 8, i seggi per le Primarie del Pd anche in Molise. Presso gli 80 gazebo posizionati nei principali centri stanno cominciando a formarsi già le prime code. Finora (ore 11,30) l’affluenza buona a Campobasso, meno ad Isernia. Al momento le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente. Nelle piazze molisane oltre 250 volontari tra presidenti e scrutatori di seggi.

Si voterà per scegliere il nuovo segretario regionale, i 60 componenti dell’assemblea regionale, oltre ai 4 componenti molisani dell’assemblea nazionale. In lizza per la carica di segretario regionale del partito: Vittorino Facciolla (consigliere regionale), Michele Durante (Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso) e Stefano Buono (consigliere comunale a Venafro) che in questo momento si stanno recando nei rispettivi seggi per esprimere la loro preferenza.

Si potrà votare fino alle 20 di questa sera. L’inizio dello spoglio previsto intorno alle 21 in via Ferrari, presso la sede regionale del Pd, dove verranno conteggiate le schede e i risultati che arriveranno da tutta la regione.