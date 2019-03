Primarie Pd, oltre 11mila votanti in Molise (Il dato dell’affluenza comune per comune)

Un risultato che è andato oltre le più rosee aspettative. Il popolo del Pd, ma più in generale quello del centrosinistra, ha risposto presente. In un momento in cui il partito ha toccato il suo minimo storico, registrare una così alta partecipazione di iscritti, militanti o semplici simpatizzanti, non era affatto scontato. Un segnale positivo per il Pd che dà così un cenno di vita. E lo fa nel suo momento di più alta democrazia. Il giorno riservato alle Primarie. Nonostante le recenti batoste elettorali, il popolo ha voluto partecipare alle scelte, tracciando una rotta. In Molise si sono registrate lunghe file in quasi tutti gli 80 seggi e per quasi tutta la giornata. Tanto che a metà pomeriggio è stato necessario fotocopiare le schede dopo che le scorte erano terminate. File nei circoli, nelle scuole e nei gazebo allestiti nelle piazze hanno dato la sensazione di un partito vivo. In netta controtendenza rispetto a quello che dicono ultimamente i dati elettorali e i sondaggi.

Saranno sicuramente oltre 11mila i votanti in Molise.

AL MOMENTO I RISULTATI DEFINITIVI DEI VOTANTI NEI SEGUENTI COMUNI (DATO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO)

Tab 2 Campobasso 1700

Isernia 1500

Montagano 148

Santa Croce 208

Portocannone 365

Ururi 412

Riccia 550

Pietracatella 113

San Martino 1410

Roccavivara 36

Tavenna 68 Tab 2 content…