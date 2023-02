Primarie Pd, le congratulazioni di Oscar Scurti a Elly Schlein

Il Popolo Democratico, che nella giornata di domenica 26 febbraio ha partecipato con entusiasmo alle Primarie, ha scelto Elly Schlein come nuova Segretaria del Partito Democratico.

Pur avendo sostenuto Stefano Bonaccini che in Molise è stato il più votato, non posso non congratularmi con la nuova Segretaria e augurarle buon lavoro.

Bisogna ora ricostruire le fondamenta di un partito nuovo che guardi alle esigenze reali di questo Paese, proprio come ci hanno chiesto i cittadini in questi giorni di campagna elettorale per le Primarie, dove ho lavorato in prima linea per Stefano Bonaccini e che mi vede tra gli eletti alla Assemblea Nazionale.

La grande partecipazione alle Primarie dimostra che il nostro è un partito vivo ed è l’unico partito alternativo alla destra.

Grazie dunque alle tante donne e ai tanti uomini che hanno partecipato attivamente alla proposta di costruire un soggetto politico nuovo, dove i principi egualitari non possono che essere i cardini di una proposta politica nuova.

Grazie al Molise e ai molisani tutti, al Basso Molise che come sempre ha dimostrato di essere attivo e pronto a dare il suo contributo attestandosi ancora una volta come il territorio con più votanti e infine, non per importanza, a Termoli – la mia città – e a Difesa Grande – il quartiere dove sono nato e cresciuto e dove ora stanno crescendo i miei figli – per la grande partecipazione e per l’immensa fiducia che hanno consegnato al Partito Democratico.

Ringrazio anche i Circoli Territoriali e i Segretari per il grande impegno perché hanno dimostrato che il contributo della Federazione del Basso Molise è fondamentale per rendere il PD più forte!