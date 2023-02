Primarie Pd, Elly Schlein arriva a Campobasso: incontro in piazza Municipio

Sarà a Campobasso in occasione delle Primarie per la segreteria nazionale, la candidata del Partito Democratico Elly Schlein.

L’appuntamento è per il prossimo 19 febbraio dalle 11 in piazza Municipio a Campobasso. Ad accoglierla i sostenitori della mozione Schlein in Molise Alessandra Salvatore, Annamaria Trivisonno, Michela Cerbaso, Giuseppe Vaccaro e Giose Trivisonno.

In Molise il risultato delle elezioni all’interno dei circoli è stato plebiscitario per Bonaccini che ha ottenuto il 74,5% mentre Elly Schlein ha ottenuto la vittoria proprio nel circolo di Campobasso, la città dalla quale intende ripartire per la sua scalata alla segreteria nazionale del Partito Democratico (QUI L’APPROFONDIMENTO).