Primarie Pd, certificati i risultati: tutti gli eletti nell’Assemblea regionale

Come ampiamente riferito nei giorni scorsi, Nicola Zingaretti, neo segretario nazionale del Pd, e Vittorino Facciolla, neo segretario regionale, hanno ottenuto un ampio consenso in Molise.

Ieri, presieduta da Giuseppe Peta, si è riunita la commissione regionale per il Congresso per procedere al riepilogo dei dati e al riparto dei seggi per le Primarie nazionali e per quelle regionali.

Dopo il riscontro dei verbali, la commissione ha acquisito all’unanimità e diffuso i seguenti dati: 13.694 i votanti per le Primarie nazionali, con ben l’84% dei voti (esattamente 10.594) pro Nicola Zingaretti e le liste collegate. Si ferma a 1.098 voti (8,7%) Maurizio Martina ed a 919 voti (7,3%) Roberto Giachetti. Quattro, di conseguenza, i seggi assegnati per l’Assemblea nazionale alle liste collegate a Zingaretti: due a ‘Molise per Zingaretti’ (Carlo Veneziale e Bibiana Chierchia) e due a ‘Piazza Grande’ (Laura Venittelli e Luciano Sposato); zero seggi per Martina e Giachetti.

14.703, invece, i votanti alle Primarie per l’elezione del Segretario Regionale e l’Assemblea regionale.

7.624 preferenze per Vittorino Facciolla e le due liste a lui collegate. Voti che gli sono valsi l’elezione a nuovo segretario regionale del Pd Molise. Una percentuale di consensi pari al 54,3% (32 seggi) cui seguono i 4.574 voti presi da Michele Durante, pari al 32,6% (20 seggi) e le 1.838 preferenze per Stefano Buono pari al 13,1% (8 seggi). Nei prossimi giorni verrà convocata la prima assemblea regionale del rinnovato Partito Democratico. Dei 32 seggi conquistati da Vittorino Facciola, 12 sono andati alla lista Unione per Facciolla ed entreranno in Assemblea Maria Chimisso, Mario Bellotti, Carmelina Genovese, Nicola Giovanni Manocchio, Manuela Vigilante, Domenico Santorelli, Filomena Florio, Pardo Antonio D’Alete, Mirella Croce, Marco Sabetta, Marilina Zucaro, Alessandro D’Alessio. La lista Democratici per Facciolla ha conquistato 20 seggi, entreranno: Lorenzo Coia, Bibiana Cherchia, Giuseppe Cecere, Maria Florio, Vittorio Rossi, Giulia Intrevado, Giuseppe Prioletta, Giuseppina Catauro, Francesco Lombardi, Maddalena Iannitti, Fausto Bellucci, Francesca Primiano, Domenico Piedimonte, Candida Stellato, Renato Freda, Mariateresa Perrella, Raffaele Bucci, Giovanna Colombo, Ugo Toto, Michelina Iannetta.

Michele Durante, con la sua “Piazza Grande”, ha ottenuto 20 seggi ed andranno a Vanda Mazza, Alfredo Puntillo, Maria Teresa D’Achille, Ovidio Bontempo, Elisabetta Lozzi, Antonio Sciandra, Lucia Amatuzio, Giuseppe Trivisonno, Francesca Scarabeo, Ettore Fabrizio, Alessandra Salvatore, Michele Antenucci, Annamaria Trivisonno, Pierpaolo Nagni, Laura Venittelli, Roberto Ruta, Lucia Paglone, Eduardo Mili, Pina Occhionero, Angelo Di Pietro.

Otto delegati per Stefano Buono: Simone Coscia, Antonella Bice, Salvatore D’Onofrio, Marcella Testa, Michele Ventresca, Emilia Littera, Domenico Ragozzino, Maria Antonietta Conti.Bibiana Chierchia ha conquistato sia il seggio al nazionale, sia a quello regionale. Ha optato per il nazionale, e al regionale entrerà un’altra donna, vale a dire Cristina Acciaro. L’Assemblea dai 60 eletti, più il segretario vincente, più il tesoriere, che è proposto dal segretario e votato dall’Assemblea. Entreranno anche i candidati segretari perdenti e i componenti della commissione regionale che, però, non avranno potere di voto sulla sfiducia.