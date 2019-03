Primarie Pd, «affluenza straordinaria». Sbrocca in “pole” per la ricandidatura

REDAZIONE TERMOLI

Vittorie che «non danno adito a recriminazioni e contestazioni» e che, per certi versi, aprono anche la porta a una “ricandidatura in blocco” dell’amministrazione comunale uscente. Sì perché c’era gran parte del governo cittadino di Termoli in una delle liste a sostegno del nuovo segretario regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, “Unione per Vittorino Facciolla”. Dalla vicesindaco, Maricetta Chimisso, passando per l’assessore all’Ambiente, Filomena Florio, e ancora la presidente del consiglio comunale Manuela Vigilante, i consiglieri comunali Antonio Giuditta e Giovanni Di Tella, il componente dello staff del sindaco Matteo Caruso e la moglie dell’assessore Pino Gallo, Stefania Spegne. Uno “squadrone” che, di fatto, ha “tirato la volata” anche su Termoli al nuovo segretario del Pd. Lo sa bene il sindaco Sbrocca che in uno stringato comunicato stampa ha accolto la vittoria netta sia di Nicola Zingaretti come segretario nazionale che di Vittorino Facciolla in Molise. «Entrambe sono vittorie che non danno adito a recriminazioni e contestazioni. Auguro a tutti e due che possano svolgere un eccellente lavoro in un clima di rinnovata serenità per il Molise e per l’Italia». Ma lo sa bene anche il neo segretario di Federazione del Pd basso Molise, Oscar Scurti che, mentre sono ancora in corso i riconteggi delle schede a quasi 24 ore dalla chiusura dei seggi, analizza telefonicamente quello che è accaduto in basso Molise. E’ stato proprio il risultato ottenuto al “di là del Liscione” ad aver garantito la vittoria di Facciolla in quello che, inizialmente, si era profilato quasi come un testa a testa con l’altro candidato Michele Durante. Poi lo “sprint” di paesi come Campomarino, Guglionesi, Petacciato, Montenero, Portocannone e il paese natale dello stesso Facciolla, San Martino in Pensilis con quei 1376 voti che sono pesati come un macigno sulle speranze di vittoria di Durante. E così mentre il basso Molise si riconferma di fatto l’ago della bilancia della politica regionale, il risultato ottenuto sulla costa, per Scurti, è anche la dimostrazione di una sorta di “fiducia” che il popolo del Pd ha accordato all’amministrazione che da cinque anni sta governando a Termoli. «La città si è espressa dato che l’amministrazione era presente in quella lista e il risultato che abbiamo raggiunto a Termoli è evidente – ha affermato Scurti – e questo fa capire che il popolo del Pd ha valutato positivamente l’operato di questa amministrazione». Una sorta di “primaria nella primaria”, quindi, che fa pensare che, alla fine, i “conti” in vista della prossima campagna elettorale siano già fatti e puntino alla ricandidatura di gran parte degli uscenti del governo Sbrocca. Il tutto senza passare da una nuova consultazione popolare per la scelta dell’aspirante primo cittadino. «Penso che sia possibile ricandidare in blocco questa amministrazione. C’è un sindaco uscente e a meno che non decida lui di non candidarsi penso che sia logico concorra visto anche il risultato ottenuto nelle Primarie». E se c’è una nota forse “stonata” in una nottata che per Facciolla e company ha portato un ottimo risultato è l’affluenza a Termoli città, definita da qualcuno più bassa rispetto a paesi come San Martino (1410 votanti), Campobasso o la stessa Isernia. Quelle 1200 persone al voto sono sembrate “poche” rispetto al risultato complessivo. Un aspetto, però, che non trova d’accordo Scurti. «Il candidato era di San Martino e alle Primarie di cinque anni fa tra Fanelli e Venittelli, con il Pd che era in piena salute, si era raggiunto a Termoli lo stesso numero di votanti, e quindi siamo fiduciosi perché siamo tornati in linea con i numeri di cinque anni fa. L’affluenza alle urne è stata altissima tanto che sono andate a votare più persone di quelle che avevamo previsto e nonostante ci fossimo preparati non immaginavamo un afflusso così alto tanto che abbiamo dovuto sopperire alla mancanza delle schede. Un fatto che è positivo e ci dà lo slancio perché significa che i cittadini hanno voluto partecipare alla festa del Pd e hanno dato fiducia a questa nuova classe dirigente». Pochi i commenti, invece, da Laura Venittelli. L’ex parlamentare democratica si è espressa esclusivamente sul risultato ottenuto da Zingaretti in Molise «che è stato un risultato straordinario che mi ha vista entrare nell’assemblea nazionale», mentre non è voluta entrare nel merito delle questioni locali. «Attendo di conoscere prima i risultati definitivi per poi fare un commento». Resta il dato: il basso Molise ha appoggiato Facciolla.